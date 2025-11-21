circle x black
Ministero della Cultura, lascia il capo ufficio stampa Tatafiore: "Dimissioni immediate"

La nota: "L'utilizzo di strumenti istituzionali per comunicazioni di natura politica è stato da parte mia un errore improprio"

21 novembre 2025 | 21.09
Redazione Adnkronos
Piero Tatafiore, il capo ufficio stampa del ministero della Cultura, annuncia in una nota le sue dimissioni "immediate e irrevocabili" dal ruolo. Ad annunciarlo, lo stesso Tatafiore in una nota.

"Ho appena comunicato al ministro della cultura, Alessandro Giuli, le mie immediate e irrevocabili dimissioni dall'incarico di capoufficio stampa del Mic. L'utilizzo di strumenti istituzionali per comunicazioni di natura politica è stato da parte mia un errore improprio di cui mi scuso prima di tutto con il ministro che ringrazio per l'opportunità di crescita lavorativa che mi ha concesso e con l'intero gabinetto", conclude Tatafiore.

