La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha effettuato un sopralluogo nel cantiere di Chiomonte dopo l'assalto degli attivisti No Tav, riferendo - in un video sui sociale che "120 operatori delle Forze dell'Ordine sono rimasti feriti negli scontri di sabato scorso contro l'infrastruttura dell'Alta velocità Torino-Lione. Questo non è dissenso, questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata - ha affermato - e noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia. Lo Stato c'è e non intende indietreggiare".