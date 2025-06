"La crisi del nostro calcio: troppi stranieri nelle squadre, un italiano di troppo in Nazionale. Cacciare oggi Spalletti, che se conoscesse la dignità avrebbe dovuto dimettersi dopo la disfatta agli europei. Rischiamo di essere out da un mondiale a 48 squadre FIGC". Lo scrive il capogruppo al Senato di Fi, Maurizio Gasparri sui social dopo la sconfitta della nazionale italiana di calcio in Norvegia.