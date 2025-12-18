Sopresa ed emozione per l'arrivo di Leone XIV alla mostra sulla Bibbia di Borso d'Este, ospitata nella sala capitolare del Senato. Quella di Papa Prevost in Senato è stata una visita di cui solo pochi erano informati, che ha imposto imponenti misure di sicurezza e richiamato in piazza romani e turisti. Ad attenderlo il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il segretario generale del Senato, Federico Silvio Toniato, e tutti i capigruppo del Senato, dal meloniano Lucio Malan, al dem Francesco Boccia e poi i vari De Cristofaro (Avs), Paita (Iv), Patuanelli (M5S). In piazza anche il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani.

Al suo arrivo, alle 15, il Papa ha subito fatto ingresso nel Palazzo della Minerva, mentre qualcuno assiepato nei lati della piazza ha fatto sentire un "viva il Papa" e anche un "Forza Roma". Prevost si è trattenuto circa 20 minuti, accompagnato dal presidente La Russa nei locali della Biblioteca. Al Pontefice è stata mostrata la Bibbia di Borso d'Este, uno dei massimi capolavori dell'arte rinascimentale italiana, opera realizzata tra il 1455 e il 1461 dal calligrafo Pietro Paolo Marone e dai miniatori Taddeo Crivelli e Franco dei Russi, una delle massime espressioni dell'arte della miniatura. Nella sala dello Schedario, dopo un breve saluto con i vicepresidenti del Senato, i questori e i presidenti dei gruppi del Senato, Prevost ha scoperto il velo posto sull'immagine del Bambin Gesù nel presepe.

Lasciando il palazzo della Minerva, prima di risalire sull'auto per il rientro in Vaticano, il commiato del Papa con la seconda carica dello Stato, che ha baciato la mano al Pontefice, dopo uno scambio di battute, non senza soffermarsi assieme, qualche attimo, per ascoltare il coro polifonico del Senato intonare l'Adeste Fideles. "E' stata una visita felicissima", ha detto il presidente La Russa conversando con i cronisti.

Il Papa ha ricevuto in dono dal presidente La Russa la 'campanella'. "Questa è la nostra campanella -ha detto la seconda carica dello Stato, consegnando il dono - . E' un segnale di richiamo, ma è anche un segnale della volontà di unirsi, in un momento come il Santo Natale". "Il suono della campana chiama -risponde il Santo Padre - e noi rispondiamo con generosità, specialmente in questo tempo di Natale". Il pontefice, aggiunge La Russa, "è venuto in forma privata", ricordando come Leone XIV sia "il secondo Papa che viene al Senato in questa legislatura".

Il 23 settembre 2023, infatti, a Palazzo Madama arrivò Papa Francesco, in occasione della camera ardente allestita per il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano.