Pescara: Progetto civico Italia annuncia lista a elezioni provinciali

Progetto Civico Italia annuncia la propria lista per le elezioni provinciali di Pescara del prossimo 14 marzo. A presentarla, in occasione di un’iniziativa con il candidato sindaco per Pescara Carlo Costantini, è stato Alessandro Onorato, coordinatore nazionale e assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale. “Questo è un momento importante. La lista Progetto Civico Italia per Pescara - commenta Onorato - è la dimostrazione di quanta voglia ci sia di costruire, dal basso, una nuova forza politica civica, popolare e riformista nel centrosinistra. È impressionante il numero di amministratori comunali e regionali che hanno aderito a Progetto Civico Italia, da Bolzano a Caltanissetta, con un entusiasmo contagioso e crescente”.