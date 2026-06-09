Picierno nel Pde: per Gozi è l'alternativa riformista a Meloni e ai nazionalismi

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni "è un ostacolo alle riforme dell’Unione Europea, come il superamento del veto, e il suo nazionalismo non si batte con il populismo di sinistra. Serve un’alternativa efficace ai nazionalisti italiani, fondata sulle idee, sulle proposte e sull’unità dei riformisti. L’adesione di Pina Picierno al Partito Democratico Europeo è un’ottima notizia". Lo dice l'eurodeputato di Renew Europe e segretario del Partito Democratico Europeo Sandro Gozi, in una intervista al quotidiano Il Dubbio.

"Abbiamo voluto dirle bentornata - continua - perché il Pde è stato lanciato da Romano Prodi, Francesco Rutelli e altri nella fase in cui lei era impegnata come leader dei giovani della Margherita. Oggi viviamo una fase completamente diversa, ma le ragioni che portarono alla nascita del Pde sono ancora più valide. Il Pde nacque quando il Ppe cominciava a guardare alla destra e ai nuovi populismi e la sinistra sembrava paralizzata".

"Oggi - ha aggiunto Gozi - queste due dinamiche sono ancora più forti. Abbiamo un Ppe sempre più sotto l’influenza dell’estrema destra, che si tratti di Patrioti, Sovranisti o Ecr, e una sinistra sempre più sotto l’egemonia ideologica dell’estrema sinistra. Per questo la necessità di costruire, rafforzare e occupare lo spazio centrale con una forza democratica e riformatrice è oggi ancora più importante, e in questo panorama l’arrivo di Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo proveniente dal gruppo dei Socialisti, è per noi molto importante”.

Secondo l’eurodeputato di Renew Europe, "l’iniziativa di Picierno vuole unire i riformisti e gli antipopulisti. In poche ore Spazio Pubblico ha raccolto più di 6mila adesioni e credo che l’unità dei riformisti e la costruzione di un campo europeista alternativo ai nazionalismi della destra e ai populismi della sinistra siano assolutamente fondamentali, tanto in Italia quanto in Europa. Anche in Italia questa iniziativa è imprescindibile per due motivi: riequilibrare il populismo di sinistra e soprattutto battere la nazionalista Meloni", conclude.