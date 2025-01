Politica, La Russa: “Bisognerebbe ripubblicare le tesi di Fiuggi”

“Il tema importante oggi erano i trent'anni di Alleanza Nazionale. Abbiamo fatto benissimo a ricordarlo e credo che bisognerebbe ripubblicare le tesi di Fiuggi, che sono la risposta a molte domande che continuamente ci vengono fatte. Queste tesi significano che il percorso della destra non è mai uno strappo, è sempre un anello che, cambiando, non è sganciato da quello precedente. Sono anelli diversi di una stessa concatenazione”. Lo ha detto Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica italiana, nel corso del convegno “Alleanza Nazionale. A 30 anni dalla nascita della destra di governo”, organizzato da Fondazione Tatarella in collaborazione con la Fondazione Alleanza Nazionale e il Secolo d’Italia, per ricordare la nascita della destra di governo ed europea immaginata e realizzata da Pinuccio Tatarella.