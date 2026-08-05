circle x black
Cerca nel sito
 

Question time alla Camera, alla buvette spunta una blatta

lo scarafaggio sotto la vetrina dove sono esposti toast, panini e tramezzini, immediato l'intervento del personale di Montecitorio

Question time alla Camera, alla buvette spunta una blatta
05 agosto 2026 | 16.19
Vittorio Amato
LETTURA: 1 minuti

Primo pomeriggio, interno Camera. In Aula c'è il question time, sta parlando Adolfo Urso, ministro del made in Italy. La buvette di Montecitorio (storico bar in stile Liberty frequentato da parlamentari, giornalisti e addetti ai lavori), come sempre in questi casi, è abbastanza affollato. Spunta una blatta sul pavimento, sotto la vetrina dove sono esposti toast, panini e tramezzini. Lo scarafaggio, di generose dimensioni, tenta il volo ma resta a zampettare per qualche minuto. Scatta l'allarme tra cronisti e deputati. Il 'blitz' viene subito segnalato al personale che provvede a sopprimere l'intruso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
question time Camera dei deputati made in Italy
Vedi anche
News to go
Incendi in Europa, danni per oltre tre miliardi di euro
Piromane in azione in un campo a Morano Calabro, le immagini dall'alto
Massimo Ranieri, sui social i suoi live diventano "lezioni di pilates cantate" - Video
News to go
Carburanti, prorogato al 25 agosto taglio accise su gasolio
Sofia, neonazisti bulgari contro adolescenti ebrei italiani: braccia tese e urla "Sieg Heil" - Video
Borsa Milano record storico: bene difesa, giù Ferragamo - Video
Baresi, centinaia di tifosi per l'ultimo saluto tra fumogeni e bandiere con n.6 - Video
Funerali Baresi, Dida: "Milan faccia crescere giocatori importanti come lui" - Video
A Pozzuoli la protesta dei residenti: "Il governo dov'è? Vogliamo un tetto sulla testa" - Video
Baresi, feretro accolto dai cori della Curva Sud: "C'è solo un capitano" - Video
Boom di motori con il carburante annacquato, i meccanici: "Mai visti tanti casi in 50 anni"
Funerali don Mazzi, l'uscita del feretro sulle note di "Io vagabondo" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza