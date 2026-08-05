Question time alla Camera, alla buvette spunta una blatta

lo scarafaggio sotto la vetrina dove sono esposti toast, panini e tramezzini, immediato l'intervento del personale di Montecitorio

Primo pomeriggio, interno Camera. In Aula c'è il question time, sta parlando Adolfo Urso, ministro del made in Italy. La buvette di Montecitorio (storico bar in stile Liberty frequentato da parlamentari, giornalisti e addetti ai lavori), come sempre in questi casi, è abbastanza affollato. Spunta una blatta sul pavimento, sotto la vetrina dove sono esposti toast, panini e tramezzini. Lo scarafaggio, di generose dimensioni, tenta il volo ma resta a zampettare per qualche minuto. Scatta l'allarme tra cronisti e deputati. Il 'blitz' viene subito segnalato al personale che provvede a sopprimere l'intruso.