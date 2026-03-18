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Referendum, Pier Silvio Berlusconi: "Voterò convintissimamente sì"

Il group chairman e ceo di Mfe MediaForEurope: "Considero questo passaggio importante per essere al passo con i tempi per un Paese civile e moderno"

Pier Silvio Berlusconi - Ipa
Pier Silvio Berlusconi - Ipa
18 marzo 2026 | 14.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Pier Silvio Berlusconi ha fatto sapere che voterà 'sì' al Referendum sulla giustizia. Incontrando la stampa a Cologno Monzese, il group chairman e ceo di Mfe MediaForEurope ha dichiarato: "Io voterò domenica o lunedì mattina e voterò convintissimamente sì: non per motivi politici ma per motivi di civiltà e modernità. Considero questo passaggio importante per essere al passo con i tempi per un Paese civile e moderno".

"Parlando da editore, - ha continuato - non voglio eccedere nell’esprimere la mia opinione, anzi noi, come è fondamentale che sia, diamo voce a entrambi gli schieramenti e a tutte le opinioni, sempre e comunque. Ma siccome sono anche un cittadino, ritengo che votare sia davvero importante, perché parliamo di una questione fondamentale per futuro del nostro Paese". Il referendum sulla giustizia, ha proseguito, "lo ritengo un tema di civiltà e modernità: è un tema che i politici di un Paese moderno devono affrontare e risolvere, evolvendo nel loro lavoro".

"Detto ciò - ha aggiunto - basta vedere quanto dibattito c’è in Italia su questo argomento che sembra puramente politico ma non lo è. Non deve essere un tema di destra o sinistra ma di modernità e rivolgersi ai cittadini capisco che sia forse la cosa giusta. Capisco il perché del referendum, l’importante è farlo".

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pier silvio berlusconi referendum berlusconi referendum giustizia referendum 2026
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