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Referendum 'infinito', manca ancora il dato ufficiale di una sezione a Sassari

Non c'era corrispondenza su un solo voto. Ora gli atti sono stati inviati all'ufficio centrale per le verifiche e il completamento delle operazioni

Una scheda elettorale
Una scheda elettorale
24 marzo 2026 | 14.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il No ha vinto, ma il referendum sulla riforma della giustizia non è ancora finito. Come evidenzia il portale Eligendo, che fornisce i risultati relativi alla consultazione, per chiudere la pratica manca ancora una sezione. A livello nazionale, il risultato fa riferimento a 61.532 sezioni su 61.533. Se si analizzano le singole regioni, si scopre che in Sardegna il dato a metà della giornata è relativo a 1.846 sezioni su 1.847. Si va a Sassari e si arriva a 'dama': manca una sezione su 384.

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"Gli atti della Sezione 127 del Comune di sassari sono stati inviati all'Ufficio provinciale per il referendum per il completamento delle operazioni", si legge nella pagina relativa al Comune di Sassari. La sezione in questione non modificherà in nessun caso il risultato. Nella provincia di Sassari, il No ha ottenuto 87.536 voti per il 61,47%. Il Sì si è fermato a 54.859 per il 38,53%.

Secondo quanto si apprende, nella sezione non c'era corrispondenza su un solo voto. Ora gli atti sono stati inviati all'ufficio centrale per le verifiche e il completamento delle operazioni.

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