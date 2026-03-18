Un video-tutorial per il Sì al referendum sulla giustizia. E' quello postato oggi, mercoledì 18 marzo, dalla premier Giorgia Meloni sui social inviotando gli italiani a cogliere "un'occasione storica" per "cambiare quello che non funziona" andando a votare domenica 22 e lunedì 23.

Il messaggio

"Cari italiani, Si vota domenica dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15, presentandosi ovviamente al seggio elettorale con il documento d'identità e con la tessera elettorale. Questa è la scheda che troverete al seggio ed è diciamo abbastanza semplice. Se volete, come spero, confermare la riforma costituzionale della giustizia dovete mettere una croce sul sì, qui". Per questo referendum "è importante sapere che non c'è il quorum, il risultato sarà valido qualunque sia l'affluenza. Questo significa che la differenza la fa chi va a votare. Chiaramente il mio invito è di andare al seggio e mettere una croce sul sì, perché in quella croce c'è molto di più di un segno su un foglio". Lo dice Giorgia Meloni, in un video postato sui social.

Nella riforma al centro del referendum "c'è l'idea di giustizia in cui crediamo, c'è il futuro che vogliamo lasciare ai nostri figli. C'è la fiducia nel fatto che possiamo cambiare quello che non funziona. C'è il messaggio che non accetteremo che tutto rimanga sempre uguale. Ed è un'occasione storica per rendere la giustizia più meritocratica, più responsabile, più efficiente. In una parola: più giusta. Ed è un'occasione che potrebbe non tornare", avverte la premier.

"Il 22 e il 23 marzo tocca a voi, perché noi ce la stiamo mettendo tutta per rendere l'Italia più moderna. Però stavolta serve il vostro aiuto. Andate a votare e mettete una croce sul sì", conclude.