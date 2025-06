"Ancora una volta l'identità italiana è stata difesa da chi non la reputa solo un pezzo di carta o un espediente per fare cassetto elettorale"

"Non sarebbe il caso che i promotori dello stesso, almeno per dignità, si dimettessero e sparissero dalla vita sociale e politica?". Lo scrive sui social, Roberto Vannacci, vicesegretario della Lega, commentando i risultati definitivi del referendum, con un'affluenza attorno al 30%.

"Ancora una volta l'identità italiana è stata difesa da chi non la reputa solo un pezzo di carta o un espediente per fare cassetto elettorale. Gli italiani hanno scelto, e hanno parlato con voce chiara e ferma: la cittadinanza non si regala! Con buona pace dei salotti di sinistra, dei guardiani della morale e degli amanti della società fluida", dice Vannacci.

"Ora rimane una domanda: le risorse e i milioni di euro spesi per questa inutile tornata referendaria chi li risarcisce? Chi chiederà scusa per aver sperperato fondi che avrebbero potuto essere spesi in sicurezza, sanità, scuola, lavoro, difesa delle piccole imprese, difesa delle frontiere e rimpatri? Ci diranno 'la democrazia non ha prezzo'... ma questo fallimento preannunciato tutto è tranne democrazia. Questo è il rispetto della sinistra per chi apre la bottega alle 6 del mattino e fa fatica ad arrivare a fine mese, per chi cerca di avviare un'attività, per chi vuole studiare, per chi ha paura a uscire di casa e per chi una casa non la ha e, invece di occuparla abusivamente, lavora 60 ore a settimana per riuscire a comprarla", scrive l'ex capo della Folgore.

"Ma dobbiamo chiederci anche un'altra cosa: ma con un risultato talmente negativo di questo referendum, dopo l'ipocrisia degli strazianti appelli in una piazza pretestuosamente strumentalizzata e tenuto conto delle risorse inutilmente sprecate, non sarebbe il caso che i promotori dello stesso, almeno per dignità, si dimettessero e sparissero dalla vita sociale e politica di questa Nazione che li ha bocciati senza appello?", conclude il numero due della Lega.