Regionali Marche, Lega presenta candidati lista per provincia Pesaro-Urbino

Si è tenuta a Pesaro la presentazione ufficiale dei candidati della lista “Lega Marche per Salvini Premier” per la provincia di Pesaro-Urbino, in vista delle prossime elezioni per il Consiglio Regionale delle Marche, previste per il 28 e 29 settembre. A introdurre l'incontro è stato Massimo Mei, commissario provinciale della Lega. "La Lega si contraddistingue per essere un partito di fatti, non di chiacchiere, e le donne e gli uomini scelti per candidarsi ne sono la prova", ha dichiarato Mei. "Vista la qualità della squadra, sono molto fiducioso che otterremo ottimi risultati, la nostra lista la migliore".

La lista, che si propone di sostenere la candidatura del presidente uscente Francesco Acquaroli, è composta da sette candidati che rappresentano diverse aree del territorio e settori professionali: Alice Cerpolini, 37 anni, libera professionista e consigliera comunale di Fermignano: "La Giunta Acquaroli ha messo in atto una stagione mai vista di investimenti per la nostra Regione, e in questa direzione vogliamo continuare a lavorare".

Annalisa Cornacchini, 58 anni, dirigente sportiva: "Come dirigente sportiva, credo profondamente nell'alto valore dello sport, uno strumento prezioso per i nostri giovani e non solo. La Giunta Acquaroli ha dato un contributo fondamentale e vorrei poter dare il mio contributo per proseguire su questa strada".

Francesca Fedeli, 51 anni, avvocato e assessore del Comune di Urbino: "Sono orgogliosa di far parte di questa squadra. Sostenere la candidatura di Francesco Acquaroli significa dare continuità alla crescita della nostra Regione con i fatti".

Giorgia Marcelli, 50 anni, coordinatrice infermieristica presso l'Ospedale Santa Croce di Fano (reparto di Cardiologia e Utic): "Da diversi anni faccio parte del mondo dell’associazionismo legato ai temi sociali e della sanità, che riguardano tutti. È un mondo che necessita di attenzione e progetti concreti in risposta alle tante esigenze."

Dario Andreolli, 44 anni, dipendente della Regione Marche: "Le prossime elezioni regionali sono un momento cruciale per la scelta del nostro futuro. Con la Giunta Acquaroli sono state fatte enormi conquiste, con il fondamentale contributo della Lega, e in questa direzione dobbiamo continuare a lavorare".

Nicolò Pierini, 34 anni, sindaco di Piandimeleto: "Con la mia candidatura voglio dare voce all’entroterra, che le giunte precedenti hanno spogliato di servizi e che con la Giunta Acquaroli stiamo ripristinando." Enrico Rossi, 42 anni, sindaco di Cartoceto al terzo mandato: "Le elezioni regionali sono un momento fondamentale per chiudere un cerchio e dimostrare il buon lavoro messo in atto dal centrodestra: un progetto che parte dalle amministrazioni locali e si compie con il Governo regionale".