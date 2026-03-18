Il leader di Italia Viva lancia un appello alla prevenzione in un video pubblicato sui social dove ha condiviso la sua personale esperienza
Il leader di Italia Viva Matteo Renzi rimuove un melanoma e lancia un appello alla prevenzione in un video pubblicato sui social dove ha condiviso la sua personale esperienza.
Un suggerimento dal profondo del cuore: spendete tempo nel controllo, nella prevenzione, nelle visite dermatologiche e non solo dermatologiche. E ringraziamo sempre i medici e gli operatori della sanità, che sono bravissimi. Qui vi racconto perché. Un grande abbraccio a tutti pic.twitter.com/ksTpC4rxhW— Matteo Renzi (@matteorenzi) March 18, 2026
"Un suggerimento dal profondo del cuore: spendete tempo nel controllo, nella prevenzione, nelle visite dermatologiche e non solo dermatologiche. E ringraziamo sempre i medici e gli operatori della sanità, che sono bravissimi. Qui vi racconto perché. Un grande abbraccio a tutti", il messaggio di Renzi.
"Ho rimosso un melanoma, non rischio niente sono tranquillissimo", spiega il leader di Iv sollecitando i suoi followers: "Ragazzi, controllatevi. La differenza fondamentale quando hai un tumore alla pelle è il momento nel quale lo becchi, nel mio caso sono stato molto fortunato perche l'ho preso subito, immediatamente".