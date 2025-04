Rush finale per la piazza del Movimento 5 stelle, manifesti in tutta Roma

'No al riarmo', i 20x15 sui palazzi per ricordare l'appuntamento di sabato 5 aprile

Il Movimento 5 stelle si prepara al rush finale per la piazza del 5 aprile contro il riarmo. Per invogliare e raccogliere a sé quante più persone siano contro il piano di Ursula von der Leyen, ma anche contro le politiche del governo Meloni in tema di carovita e caro bollette, i pentastellati hanno scelto di affiggere dei cartelloni che ricordano l'appuntamento di sabato.

"No al riarmo. Fermiamoli", è la scritta che campeggia nelle affissioni, di diverse dimensioni - ma che raggiungono anche i 20 per 15 metri. E si possono vedere a Roma, in particolare a piazzale Flaminio, stazione Termini, stazione Trastevere, via del Corso, Campo dei Fiori, Lungotevere Castel Sant’Angelo, Testaccio Mattatoio. Le altre scritte richiamano alle priorità verso cui ci si dovrebbe concentrare, e quindi scuole, ospedali e lavoro, oltre al remind per l'appuntamento: "Scendi in piazza a Roma, ore 13:00 in piazza Vittorio Emanuele II e insieme raggiungeremo il palco in via dei Fori imperiali".