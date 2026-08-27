circle x black
Cerca nel sito
 

Il comico e la gag su Salvini che fa discutere: "Penso sia handicappato"

Uno spettacolo di stand up comedy è diventato virale per le offese al ministro

Giorgio Veloccia e Matteo Salvini - Instagram e Ipa/Fotogramma
Giorgio Veloccia e Matteo Salvini - Instagram e Ipa/Fotogramma
27 agosto 2026 | 14.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

"Io penso che Matteo Salvini sia un handicappato". Inizia così il monologo del comico Giorgio Veloccia, che durante uno spettacolo di stand up si è avventurato in una gag pubblicata sul proprio profilo Instagram e diventata rapidamente virale. La performance ha scatenato prevedibili polemiche e non è stata apprezzata da molti utenti di X.

"Matteo Salvini per me è proprio handicappato, handicappato. Per farvi capire quanto sia handicappato: se andasse da Paolo Ruffini l'unica cosa che si sentirebbe rispondere sarebbe 'no zio, sei troppo grave'. Non gli darebbero nemmeno una particina negli spettacoli di Paolo Ruffini", ha continuato il comico, riscuotendo qualche (timida) risata e applauso.

La gag, comunque, continua: "Non è possibile, per la legge dei grandi numeri, che ogni volta che apre bocca dice una cosa stupida. Alle elementari se dici tre cose stupide di fila ti danno l'insegnante di sostegno e passi cinque anni a disegnare cerchi con i colori a cera, invece lui è ministro".

Salvini, a stretto giro, commenta l''exploit. "Ecco un altro fenomeno!", scrive il leader della Lega. "Lasciando perdere la bestemmia che già lo qualifica, caro il mio 'comico' nel tuo spettacolo (???) prenditela pure con me, sono abituato alle critiche e non sarai né il primo né l’ultimo che ricorre agli insulti. Ma per favore lascia stare le persone con disabilità e le loro famiglie. Dovresti scusarti con loro, non con me. Buona vita".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
salvini salvini comico salvini comico offese salvini comico battute
Vedi anche
Siria, il presidente paga un caffè con carta Visa per festeggiare la fine delle sanzioni - Video
Bambino nuota tra i detriti in Nepal, le persone riprendono la scena invece di aiutarlo - Video
Alluvione in Nepal, l'intervento dei soccorsi per salvare le persone dal fango - Video
Battaglia a colpi di pomodoro, oltre 22mila persone alla 'Tomatina' in Spagna - Video
'One Night Only', Callum Turner e Monica Barbaro: "Ecco come nascono le vere storie d'amore" - Video
Milano rivede i 53mila punti, acquisti su Generali: domani cda
Superbonus 110%, ecco a quanto ammonta l'onere per lo Stato
'Fast & Furious' su un'autostrada egiziana, derubano un camion dal pick up in corsa - Video
Giappone, tiro alla fune in 1800 per spostare un castello - Video
Ruba un condizionatore all'Istituto tumori di Napoli, il furto ripreso dalle telecamere
Ranucci: "Se potessi andare a cena con Riina lo farei" - Video
Ranucci: "Hanno già provato a mandarmi via, ho la coscienza a posto" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza