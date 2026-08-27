"Io penso che Matteo Salvini sia un handicappato". Inizia così il monologo del comico Giorgio Veloccia, che durante uno spettacolo di stand up si è avventurato in una gag pubblicata sul proprio profilo Instagram e diventata rapidamente virale. La performance ha scatenato prevedibili polemiche e non è stata apprezzata da molti utenti di X.

"Matteo Salvini per me è proprio handicappato, handicappato. Per farvi capire quanto sia handicappato: se andasse da Paolo Ruffini l'unica cosa che si sentirebbe rispondere sarebbe 'no zio, sei troppo grave'. Non gli darebbero nemmeno una particina negli spettacoli di Paolo Ruffini", ha continuato il comico, riscuotendo qualche (timida) risata e applauso.

La gag, comunque, continua: "Non è possibile, per la legge dei grandi numeri, che ogni volta che apre bocca dice una cosa stupida. Alle elementari se dici tre cose stupide di fila ti danno l'insegnante di sostegno e passi cinque anni a disegnare cerchi con i colori a cera, invece lui è ministro".

Salvini, a stretto giro, commenta l''exploit. "Ecco un altro fenomeno!", scrive il leader della Lega. "Lasciando perdere la bestemmia che già lo qualifica, caro il mio 'comico' nel tuo spettacolo (???) prenditela pure con me, sono abituato alle critiche e non sarai né il primo né l’ultimo che ricorre agli insulti. Ma per favore lascia stare le persone con disabilità e le loro famiglie. Dovresti scusarti con loro, non con me. Buona vita".