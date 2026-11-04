Salvini: "La sconfitta dei Repubblicani venga colta come stop a interventismo e accelerazione verso la pace"

L'onda blu che ha 'travolto' gli Stati Uniti d'America potrebbe essere anche un'opportunità, o almeno per Matteo Salvini. Il vicepremier e leader della Lega, ospite di "Point Break – Il punto di rottura", il programma di approfondimento di San Marino Rtv, diretta da Roberto Sergio, condotto da Monica Giandotti e Daniele Ruvinetti, commentando i risultati delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti e la sconfitta di Donald Trump, infatti ammette che "cercando di vedere il bicchiere mezzo pieno e rispettando il voto degli americani, questa è la democrazia. La speranza è che questa sonora sconfitta venga colta come uno stop all’interventismo in giro per il mondo e come un’accelerazione verso la fine dei due conflitti".

Per il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, "in questo voto ha influito molto il tema del carovita e del costo del gasolio. Penso che i repubblicani avessero votato Trump nel nome della stabilità, dell’interesse americano e della fine dei conflitti. E invece i conflitti sono aumentati". "È chiaro che se perdi nelle tue roccaforti, vedi Texas e Kansas, evidentemente non è solo una questione legata al candidato", conclude Salvini.