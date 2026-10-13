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Sanchez risponde alla letterina di Luciana Littizzetto e vota Schlein: "Persona migliore per l'Italia"

Il premier spagnolo invitato a trasferirsi in Italia: "Devo rimanere a cucinare paella per 4 anni"

La letterina a Sanchez - (fermo immagine Nove)
La letterina a Sanchez - (fermo immagine Nove)
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14 ottobre 2026 | 00.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Luciana Littizzetto invita Pedro Sanchez a trasferirsi in Italia. Il premier spagnolo uscente declina e vota per Elly Schlein. La 'letterina' di Littizzetto, nella prima puntata di Che tempo che fa, è stata indirizzata domenica al primo ministro spagnolo, che si è appena dimesso e va verso le elezioni anticipate. "Pedro, vieni in Italia. Qui Schlein e Conte litigano come cane e gatto", dice Littizzetto. Sui social, arriva la risposta del premier iberico: "Grazie per le gentili parole, Luciana, ma devo rimanere in Spagna a cucinare paella per almeno altri quattro anni e comunque non riesco a immaginare una persona migliore di Elly Schlein per l’Italia", scrive Sanchez.

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pedro sanchez elly schlein luciana littizzetto
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