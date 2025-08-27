circle x black
Sangiuliano ringrazia Travaglio: "Parole lucide in difesa mia e della libertà di stampa"

L'ex ministro e attuale corrispondente Rai a Parigi è finito nel mirino dell'opposizione, con annunciata interrogazione in Vigilanza Rai, per un suo articolo sul Giornale sul presidente francese Macron

Gennaro Sangiuliano e Marco Travaglio - Ipa
27 agosto 2025 | 12.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ringrazio Marco Travaglio per le parole lucide che ha scritto in difesa mia e della libertà di stampa, un principio democratico che non dovrebbe mai essere attaccato". Così in un post su Facebook Gennaro Sangiuliano, ex ministro e attuale corrispondente Rai a Parigi, finito nel mirino dell'opposizione, con annunciata interrogazione in Vigilanza Rai, per un suo articolo sul Giornale sul presidente francese Macron.

In chiusura del suo fondo di oggi sul Fatto, dal titolo 'Quanti bei democratici', Travaglio ha difeso l'ex ministro. "Gennaro Sangiuliano - scrive - racconta sul Giornale il declino di Macron. Apriti cielo: Avs, Pd e Iv tuonano e fulminano in stereo con Stampa, Rep e Domani. Siccome lavora in Rai, non deve permettersi di dire che Macron è alla frutta, cioè la verità. Chiedo per un amico: ma dove siamo, in Russia?".

