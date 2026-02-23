circle x black
Sanremo, Meloni: "Io all'Ariston notizia inventata, non siamo al FantaSanremo"

La premier torna a smentire la sua presenza al festival: "E' la più grande festa della musica italiana, non ha bisogno di ospiti immaginari e non serve infilarci a forza la polemica politica"

23 febbraio 2026 | 14.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Leggo da giorni di una mia presunta partecipazione alla prima serata di Sanremo. Una notizia totalmente inventata, smentita immediatamente da Palazzo Chigi e successivamente dallo stesso Carlo Conti", scrive sui social la premier Giorgia Meloni.

"Eppure la storia continua: dopo la smentita, oggi il conduttore è stato nuovamente incalzato in conferenza stampa su questa mia fantomatica presenza. A questo punto - ironizza la presidente del Consiglio - forse conviene ricordare a chi inventa notizie di sana pianta che il FantaSanremo è un gioco divertente per gli appassionati del Festival. Le notizie, invece, dovrebbero restare nel mondo reale".

"Nel frattempo io continuo a fare il mio lavoro. E sono sicura che Sanremo saprà brillare senza ospiti immaginari. Perché è la più grande festa della musica italiana, e non serve infilarci a forza la polemica politica", conclude Meloni.

