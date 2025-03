Elly Schlein continua a criticare Giorgia Meloni sul rapporto con gli Stati Uniti e le dichiarazioni in merito. "Per non riuscire nemmeno a dire a Trump che sbaglia, Meloni relega l’Italia al margine in Europa", ha dichiarato la segretaria del Pd

"La cosa più assurda - ha spiegato Schlein - è che Meloni sostenga che non ci siano alternative tra essere talmente asserviti a Trump da non riuscire nemmeno a criticarlo, e rompere l’alleanza uscendo pure dalla Nato. L’alternativa c’è eccome: è fare un salto in avanti nell’integrazione e nell’autonomia strategica europea, superando l’unanimità, reagendo insieme ai dazi, facendo un grande piano di investimenti comuni per l’industria, il sociale e le transizioni, e costruendo una vera difesa comune. Ma capisco che per motivi ideologici faccia fatica a dirlo, come lo spiega a Orban? Così le contraddizioni dei nazionalisti le pagheranno le imprese, i lavoratori e le famiglie del nostro Paese".

Schlein ha continuato: "Un governo che non ha altri argomenti sulla politica estera se non attaccare l’opposizione è un governo improvvisato". "Da settimane - ha dichiarato la segretaria del Pd- è in stato confusionale, con i litigi quotidiani tra Tajani e Salvini, senza un profilo chiaro sulle scelte di politica europea e internazionale. Non riescono a dire una parola a favore di una difesa comune europea, ma nemmeno a condividere una posizione sul piano di riarmo proposto. Sono uniti solo nell’abbassare la testa di fronte agli attacchi e ai dazi di Trump all’Ue. Con Meloni che minimizza e invita alla calma e Tajani che invita a importare di più dagli Usa".

Le dichiarazioni di Meloni sugli Usa

La presidente del consiglio al Congresso di Azione, oggi 29 marzo, ha dichiarato che "il ruolo dell'Italia deve essere quello di lavorare per rafforzare e difendere l'unità dell'Occidente, un bene molto prezioso" e, tornando a parlare del suo rapporto con gli Stati Uniti, ha chiarito la sua posizione dopo "qualche interpretazione della mia intervista al Ft". "Qualcuno ha detto 'è scandaloso', che voglio stare con Trump. Non so cosa abbiano letto ma io ho detto una cosa diversa, che sto sempre con l'Italia, che sta con l'Europa, e che il ruolo dell'Italia deve essere quello di lavorare per rafforzare e difendere l'unità dell'Occidente, un bene molto prezioso", ha scandito Meloni.