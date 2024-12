La leader Pd: "Se avesse messo un euro per ogni volta che ci attacca avrebbe già dimezzato le liste d'attesa". E incalza: "Ci ha messo un po' ma ha ammesso che i centri in Albania non funzionano"

"Presidente Meloni scenda dal ring, questo è un luogo serio, capisco che cerca un nemico al giorno per coprire i fallimenti del suo governo ma lei è la presidente del Consiglio di tutti gli italiani". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, nel suo intervento alla Camera.

"Da una parte c'è il mondo di 'Ameloni', quello della propaganda andata in scena ad Atreju - scandisce - dall'altra c'è la realtà testarda dei numeri".

"Se avesse messo un euro per ogni volta che ci attacca avrebbe già dimezzato le liste d'attesa", afferma Schlein, rivolgendosi alla presidente del Consiglio.

La leader dem si sofferma sui centri per i migranti in Albania. "Sono vuoti. Ci sono stata, ho portato delle foto se vorrà farle vedere ai colleghi del Consiglio Ue. Chi sa se le porterà, quelle foto - dice Schlein - Presidente, lei oggi ha detto che i centri in Albania funzioneranno. Grazie, ci ha messo un po' ma ha ammesso che oggi non funzionano, sono un clamoroso flop della sua propaganda".