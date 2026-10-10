"Prima si vota, meglio è... Per me è meglio andare subito a votare visto i quattro anni di questo governo Meloni...". Elly Schlein, segretaria del Pd, si esprime così alla 'Festa dell'ottimismo' de 'Il Foglio', in corso a Firenze. Il centrosinistra si avvia a scegliere il proprio leader con le primarie. "Da parte mia" non c'è mai stato un dubbio o una perplessità sulla necessità delle le primarie. Quanto alla data di queste consultazioni nel campo largo, Schlein assicura: "Di questo discuteremo con gli alleati, ci faremo trovare pronti in qualsiasi momento in cui si andrà a votare. È più da capire se sarà a primavera dell'anno prossimo, oppure a ottobre. A seconda di quello ci organizzeremo, quello che è chiaro è che saremo uniti".

"Ho sempre detto: o si fa l'accordo a chi prende un voto in più, come si fa negli altri paesi europei, o si fanno delle primarie a cui mi sono detta da subito disponibile proprio per il bene della coalizione. Che cosa hanno in comune questi due criteri? La democrazia, il fatto che si passa per il coinvolgimento della nostra gente. Non crediamo che questo vada risolto con una manovra di palazzo o una stanza chiusa che decide, o tanto meno, andando incontro a interessi, che ci sono sempre stati", dice ancora.

L'asse della coalizione, dice, è ben individuato: "Non credo che sia il momento di farci spiegare, come è stato per tanti anni nel centrosinistra, come fare a vincere. Perché ci diranno sempre la stessa cosa: che si vince al centro e quindi sarebbe meglio un candidato più disponibile alle larghe intese, più moderato o più rassicurante. In questi vent'anni ci hanno fatto perdere sempre così, quindi è ora di cambiare...", afferma, assicurando che entro l'anno l'alleanza progressista avrà un programma comune: "Le proposte unitarie fatte in questi anni sono già l'ossatura del programma comune, che si deve fare con tutta l'alleanza progressista e non da soli. Non dobbiamo fare la discussione nelle stanze chiuse dei partiti ma con le persone". Una nota 'formale': "Neanche a me piace l'espressione campo largo. Io non ho mai chiamato il centrosinistra campo largo, l'ho sempre chiamato alleanza progressista e Angelo Bonelli lo sa, è più un nome giornalistico che nostro...". I primi passi in caso di vittoria alle elezioni? "Ho due idee precise, che sono le priorità da affrontare nel primo Consiglio dei ministri dopo che avremo vinto le elezioni: la questione dei salari e il costo dell'energia".