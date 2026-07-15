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Sentenza gioielliere, Salvini: "Io sto con Mario Roggero, chiedo grazie per lui"

Il viceministro dopo la decisione della Cassazione: "Condanna ingiusta

Matteo Salvini - (Fermo immagine dal video)
Matteo Salvini - (Fermo immagine dal video)
15 luglio 2026 | 18.47
Cristiana Deledda
LETTURA: 3 minuti

"Io sto, in tanti stiamo con Mario Roggero. Un padre, un nonno, un marito e un lavoratore per una vita, che arriva a 72 anni per essere mandato in carcere perché ha reagito a un’aggressione, a un furto, a una rapina nel suo negozio, nel negozio di famiglia, con moglie e figlia presenti e a rischio. Per la giustizia italiana ha esagerato". Così in un video su Instagram il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini dopo la conferma della Cassazione della condanna per il gioielliere che uccise due rapinatori dopo la rapina nel suo negozio.

 

"Io non auguro a nessuno dei commentatori da tastiera di trovarsi in un contesto drammatico come quello e non auguro a nessuno di poter cercare di capire cosa ti dice la tua mente. Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna. Spero di far arrivare la voce ovunque per chiedere 'grazia per Roggero'. Una grazia per un lavoratore onesto, tranquillo, perbene, per un marito, per un padre, per un nonno che a 72 anni non merita sicuramente il carcere", conclude Salvini.

 

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