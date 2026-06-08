Sicurezza, Deodato (P.Chigi) inaugura corso Spes academy su intelligence e difesa

"La complessità e la mutevolezza degli scenari contemporanei richiedono istituzioni capaci di coniugare stabilità e adattamento". Lo ha detto Carlo Deodato, segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, durante la Lectio Magistralis che ha inaugurato il corso di alta formazione 'Leadership, Intelligence e Difesa', promosso dalla Spes academy 'Carlo Azeglio Ciampi' e diretto da Mario Caligiuri e dal Generale Panizzi. Nel suo intervento, tenuto presso l'Europa Experience David Sassoli, Deodato ha illustrato il ruolo della Presidenza del Consiglio come centro di coordinamento strategico dell’azione di governo e punto di integrazione tra amministrazioni, competenze e processi decisionali.

"Il modello di alta amministrazione della Presidenza del Consiglio assolve a questa funzione strategica: garantire unità di indirizzo, flessibilità nell’organizzazione e rapidità nel coordinamento, consentendo allo Stato di affrontare sfide sempre più interconnesse e nuove minacce con efficacia e visione unitaria. Oggi la capacità di governare le nuove crisi e di garantire la continuità dei servizi essenziali rappresenta essa stessa una componente della sicurezza nazionale", ha dichiarato Deodato. Ad aprire i lavori è stato Valerio De Luca, direttore della Spes academy: "In un’epoca in cui la tecnologia corre più veloce delle istituzioni e le minacce assumono forme sempre più ibride, la frontiera della sicurezza è sempre più cognitiva. Per questo la formazione della leadership non rappresenta soltanto un investimento educativo, ma una vera e propria infrastruttura strategica della Repubblica. Educare significa difendere; formare significa rafforzare la capacità del Paese di affrontare le sfide del futuro".

Nel corso dell’incontro Deodato ha sottolineato come la sicurezza nazionale non possa più essere interpretata esclusivamente attraverso le tradizionali categorie della difesa e dell’ordine pubblico, ma debba comprendere la tutela delle infrastrutture critiche, delle tecnologie strategiche, dei dati, delle filiere produttive e della qualità dei processi decisionali. Sono state presentate due iniziative promosse dalla Fondazione Aises–Spes academy: il Centro per l’educazione alla sicurezza nazionale e Connected mind, startup innovativa sviluppata in collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche dedicata alla sicurezza cognitiva, al rafforzamento del pensiero critico e al supporto dei processi decisionali nell’era dell’intelligenza artificiale.