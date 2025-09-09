Siti sessisti, Carfagna: "Aggiornare sistema di regole contro deepfake"

''Il nostro sistema di regole anche a tutela e protezione delle donne è nato in un'altra epoca in cui il web, il digitale non aveva ancora la forza di stravolgere vite e reputazioni. Va aggiornato per contrastare per esempio il deepfake, cioè quelle foto, quelle immagini contraffatte con l'intelligenza artificiale e diffuse a scopo sessuale, pornografico o anche per truffe o per condizionare l'opinione pubblica''. Così il segretario di Noi Moderati Mara Carfagna, a margine della presentazione del pdl contro deepfake e abusi online.