Centrosinistra, sondaggio Youtrend: "Primarie? Le vincerebbe Conte"

Secondo il sondaggio, condotto sugli elettori di Pd, M5S, Avs, Azione, IV e +Europa, il leader M5S è al 43% davanti a Schlein al 29% e Silvia Salis al 28%

Elly Schlein, Giuseppe Conte e Silvia Salis (Ipa)
21 novembre 2025 | 17.05
Redazione Adnkronos
"Chi vincerebbe le primarie del campo largo? Secondo un nostro sondaggio, condotto sugli elettori di Pd, M5S, Avs, Azione, IV e +Europa che si dicono sicuri di votare a queste primarie, a vincerle sarebbe Giuseppe Conte (43%), davanti a Elly Schlein (29%) e Silvia Salis (28%)". Si legge nell'account social di Youtrend.

"Sempre secondo il nostro sondaggio, tra gli elettori M5S il 96% sceglierebbe di votare Conte alle primarie del campo largo, mentre tra gli elettori Pd una percentuale più bassa (55%) indicherebbe Schlein", il 29% voterebbe per la sindaca Salis e un 16% per il leader 5 Stelle.

