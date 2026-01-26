circle x black
Cerca nel sito
 

Sondaggio politico, Fratelli d'Italia e Pd crescono. M5S giù

I dati del rilevamento Swg per il Tg La7

Schede elettorali
Schede elettorali
26 gennaio 2026 | 20.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Fratelli d'Italia e il Pd in crescita, il M5S in calo. E' il quadro delineato dal sondaggio Swg che fotografa per il Tg La7 le intenzioni di voto oggi, 26 gennaio 2026, in caso di elezioni. Fratelli d'Italia si conferma ampiamente primo partito secondo i dati. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, guadagna lo 0,1% e sale al 31,2%. In ascesa anche il Partito Democratico della segretaria Elly Schlein, che cresce dello 0,2% e ora vale il 22,6%. Prosegue il calo del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte: perde lo 0,3% e scivola al 12,1%.

Frena anche Forza Italia, che cede lo 0,2% e si attesta all'8,2%. Stabile invece la Lega, che non si sposta dall'8% netto. Passo avanti di Verdi e Sinistra, dal 6,4% al 6,6%. Più staccate Azione (3%), Italia Viva (2%), +Europa (1,3%) e Noi Moderati (1,1%).

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sondaggio politico sondaggio elezioni sondaggio meloni
Vedi anche
Sabrina Impacciatore: "I set americani? Se non funzioni ti mandano a casa" - Video
News to go
Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza