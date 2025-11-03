circle x black
Sondaggio politico, cresce solo Fratelli d'Italia: il gap aumenta

Il rilevamento Swg per il Tg La7 con le intenzioni di voto

Schede elettorali
03 novembre 2025 | 20.03
Redazione Adnkronos
Cresce solo Fratelli d'Italia, gli inseguitori calano. E' il quadro del sondaggio Swg per il Tg La7 che fotografa le intenzioni di voto oggi, in caso di elezioni il 3 novembre 2025. Fratelli d'Italia guadagna lo 0,2% e sale al 31,4%.

Il partito guidato da Giorgia Meloni aumenta il vantaggio sul Pd di Elly Schlein, che cede lo 0,1% e scende al 21,9%. Passo indietro anche del Movimento 5 Stelle, che perde lo 0,2% e ora vale il 12,6%. Ai piedi del podio, stabile la Lega all'8,2% mentre Forza Italia lascia sul terreno lo 0,1% e scivola all'8%. Giù anche Verdi e Sinistra (-0,2%), ora accreditati del 6,6%.

Staccate Azione (3,1%), Italia viva (2,5%), +Europa (1,7%) e Noi Moderati (1%). Le altre liste, nel complesso, valgono il 3%. Non si esprime il 31% del campione.

