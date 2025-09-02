circle x black
Cerca nel sito
 

Sondaggio politico, Fratelli d'Italia cresce e supera il 30%

Il partito di Meloni allunga su Pd e M5S secondo il rilevamento Swg per il Tg La7

Schede elettorali
Schede elettorali
02 settembre 2025 | 09.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Fratelli d'Italia cresce e torna sopra il 30%, il Pd e il M5S calano. E' il quadro del sondaggio Swg che fotografa le intenzioni di voto oggi per il Tg La7 in caso di elezioni. Fratelli d'Italia, ampiamente primo partito, guadagna lo 0,3% e si porta al 30,2%. La formazione guidata da Giorgia Meloni aumenta il vantaggio sul Pd di Elly Schlein, che cede lo 0,4% e si attesta al 22%.

Passo indietro anche per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che perde lo 0,1% e ora vale il 13,3%. In ascesa la Lega che cresce dello 0,2% e arriva all'8,6%. Passo avanti anche per Forza Italia, ora all'8,2%. Verdi e Sinistra rimangono invece al 6,7%.

Più indietro Azione (3,5%), Italia Viva (2,5%), +Europa (2,1%) e Noi Moderati (1%).

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sondaggio meloni sondaggio tg la7 sondaggio elezioni sondaggio politico
Vedi anche
Mostra Venezia, 8 minuti di applausi per Kim Novak Leone d’oro alla carriera
News to go
Lavoro, introvabili operai specializzati
News to go
Al via da oggi lezioni 'semestre aperto' Medicina
Mostra Venezia, 'Sotto le nuvole' e 'Frankenstein': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Scuola, tra libri e materiale in arrivo stangata da 1.300 a studente
A Venezia Giorgio Armani festeggia 50 anni della maison - Video
Isaac ed Elordi infiammano il red carpet del Lido di Venezia - Video
Emanuela Fanelli al corteo pro Palestina al Lido di Venezia - Video
Corteo pro-Pal, arriva la motonave al Lido - Video
A Venezia festa in onore del regista Guillermo del Toro - Video
News to go
Università, quando inizia l'anno accademico 2025-2026
Julia Roberts, il primo red carpet al Lido dell'iconica 'Pretty Woman' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza