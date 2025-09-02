Fratelli d'Italia cresce e torna sopra il 30%, il Pd e il M5S calano. E' il quadro del sondaggio Swg che fotografa le intenzioni di voto oggi per il Tg La7 in caso di elezioni. Fratelli d'Italia, ampiamente primo partito, guadagna lo 0,3% e si porta al 30,2%. La formazione guidata da Giorgia Meloni aumenta il vantaggio sul Pd di Elly Schlein, che cede lo 0,4% e si attesta al 22%.

Passo indietro anche per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che perde lo 0,1% e ora vale il 13,3%. In ascesa la Lega che cresce dello 0,2% e arriva all'8,6%. Passo avanti anche per Forza Italia, ora all'8,2%. Verdi e Sinistra rimangono invece al 6,7%.

Più indietro Azione (3,5%), Italia Viva (2,5%), +Europa (2,1%) e Noi Moderati (1%).