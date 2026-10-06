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Sondaggi politici, Fratelli d'Italia primo partito: centrodestra avanti sul campo largo. Pd arretra

I dati dell'istituto Noto per 'Porta a Porta' sulle intenzioni di voto degli italiani. In calo Futuro Nazionale, stabile la Lega

Giorgia Meloni - (Fotogramma/Ipa)
Giorgia Meloni - (Fotogramma/Ipa)
07 ottobre 2026 | 00.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Fratelli d'Italia cresce, il Pd cala. E scende anche Roberto Vannacci. Sono alcuni dei dati del sondaggio dell'istituto Noto per 'Porta a Porta', sulle intenzioni di voto degli italiani, oggi 6 ottobre, in caso di elezioni. Fratelli d'Italia, ampiamente primo partito, guadagna lo 0,3% rispetto all'ultima rilevazione dello scorso 22 settembre e sale al 28%. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni guadagna ulteriore terreno sul Pd della segretaria Elly Schlein, che cede lo 0,5% e scende al 19,5%.

Come cambiano gli equilibri politici

Il Movimento 5 Stelle si attesta al 12,5% ed è stabile. Forza Italia è al 6,9% (-0,1%), Futuro Nazionale perde lo 0,3% ed è al 6,7%, la Lega resta al 6%. Alleanza Verdi e Sinistra è al 6,5% in crescita di mezzo punto. Azione-Liberal democratici-Spazio pubblico cede lo 0,5% ed è al 4%, Italia viva-Casa riformista con Più Europa sono al 2,5% in calo dello 0,4%. Noi moderati è all'1,4% (-0,1%), Progetto civico-Avanti Psi è all'1,5% (+0,2%), Sud chiama Nord (Cateno De Luca) insieme a Civici è stabile all'1,1%.

Infine lista 'Uno più uno' (Ruffini-Gabrielli) si attesterebbe allo 0,3% (altre liste al 3,1%, +0,5%). In generale, il centrodestra è al 43,4% in crescita dell’1,1%, mentre il Campo largo (con Italia viva e Più Europa) è al 42,8% e sale dello 0,1%. La stima dell’affluenza resta al 62% come nella scorsa rilevazione.

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