Terzo mandato, in Italia il dibattito è aperto. E negli Usa? Ogni Stato ha la propria legge

In Italia le forze politiche si dividono sul terzo mandato. Negli Stati Uniti, Donald Trump vorrebbe superare il limite attuale dei due mandati per il Presidente, che gli impedisce una ricandidatura alla Casa Bianca. Cosa prevede invece la legge per i governatori dei singoli Stati? La Costituzione degli Stati Uniti non impone limiti di mandato ai governatori statali. Questi limiti sono stabiliti dai singoli Stati.

Quale è lo stato dell'arte negli Stati Uniti d'America? Non ci sono limiti di mandato consecutivo in Connecticut, Idaho, Illinois, Iowa, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, New York, Texas, Utah, Vermont (mandato biennale senza limiti), Washington, Wisconsin. In Indiana, Wyoming, Oregon invece dopo due mandati consecutivi di 4 anni ciascuno ed una pausa di un termine ci si può ricandidare per un terzo mandato; In Montana vale la stessa regola ma la pausa prima della terza ricandidatura è di due termini.

Stringono i freni, dal momento che non ci si può ricandidare dopo due mandati consecutivi di 4 anni ciascuno, l'Alabama, Alaska, Arizona, Colorado, Florida, Georgia, Hawaii, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Nebraska, New Jersey, New Mexico, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, West Virginia. Ancora più restrittive le norme in Arkansas, California, Delaware, Michigan, Mississippi, Missouri, Nevada, North Dakota, Oklahoma dove dopo due mandati, anche non consecutivi, non ci si può ricandidare. Dulcis in fundo la Virginia che limita ulteriormente abbassando l'asticella ad un solo mandato, dopo il quale non si può ambire ad un bis a governatore. (di Roberta Lanzara)