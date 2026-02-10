circle x black
Cerca nel sito
 

Ucraina, Calenda contro Vannacci: "Patriota Putin, traditore della patria"

"Ti abbiamo pagato il lauto stipendio ad minchiam per anni per difendere l'Italia"

Calenda e Vannacci
Calenda e Vannacci
10 febbraio 2026 | 15.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Vannacci, con tutte le sue cazzate, è un patriota di Putin e traditore della patria". Carlo Calenda contro Roberto Vannacci in un infuocato faccia a faccia a L'aria che tira. Il senatore leader di Azione, sul tema della guerra in Ucraina, attacca in maniera durissima l'ex generale, appena uscito dalla Lega per fondare il suo nuovo partito. "Vannacci, ti abbiamo pagato il lauto stipendio per anni per difendere l'Italia. La cosa che stanno facendo gli ucraini dalla Russia. Se uno non capisce questo, vuol dire che gli abbiamo dato un sacco di soldi ad minchiam", dice Calenda, mentre Vannacci ascolta in silenzio.

"Uno che non comprende che difendere la propria patria è fondamentale per una persona che è stata nell'esercito... vuol dire che abbiamo pagato un sacco di soldi a uno che davanti all'invasore se la sarebbe fatta sotto e sarebbe scappato", aggiunge il leader di Azione.

"Gli ucraini non chiedono che qualcuno vada a combattere al loro posto. Chiedono di avere le armi per combattere per noi, quindi quando ne parla lo faccia con rispetto. Gli ucraini hanno un senso della patria che lei, dopo tutte le X e tutte le cazzate sull'onore, dimostra di non avere. Lei è il patriota di Putin e come tale è un traditore della patria", conclude Calenda.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
carlo calenda roberto vannacci
Vedi anche
Milano Cortina, prima giornata senza podio per gli azzurri: le videonews dalla nostra inviata
Milano Cortina 2026, è il giorno della libera femminile: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, cartelli pro Pal e fumogeni su binari ferrovia vicino al Villaggio olimpico - Video
Trump, la difesa: "Obama scimmia nel video? Non ho visto"
Milano Cortina, oggi discesa libera con Paris e Franzoni: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, Mattarella sul tram con Valentino Rossi: la sorpresa alle Olimpiadi - Video
Milano-Cortina, bandiera Usa issata in prefettura: per Vance corteo di oltre 20 auto - Video
Milano-Cortina, fiamma olimpica contestata dagli studenti della Statale
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza