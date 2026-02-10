"Vannacci, con tutte le sue cazzate, è un patriota di Putin e traditore della patria". Carlo Calenda contro Roberto Vannacci in un infuocato faccia a faccia a L'aria che tira. Il senatore leader di Azione, sul tema della guerra in Ucraina, attacca in maniera durissima l'ex generale, appena uscito dalla Lega per fondare il suo nuovo partito. "Vannacci, ti abbiamo pagato il lauto stipendio per anni per difendere l'Italia. La cosa che stanno facendo gli ucraini dalla Russia. Se uno non capisce questo, vuol dire che gli abbiamo dato un sacco di soldi ad minchiam", dice Calenda, mentre Vannacci ascolta in silenzio.

"Uno che non comprende che difendere la propria patria è fondamentale per una persona che è stata nell'esercito... vuol dire che abbiamo pagato un sacco di soldi a uno che davanti all'invasore se la sarebbe fatta sotto e sarebbe scappato", aggiunge il leader di Azione.

"Gli ucraini non chiedono che qualcuno vada a combattere al loro posto. Chiedono di avere le armi per combattere per noi, quindi quando ne parla lo faccia con rispetto. Gli ucraini hanno un senso della patria che lei, dopo tutte le X e tutte le cazzate sull'onore, dimostra di non avere. Lei è il patriota di Putin e come tale è un traditore della patria", conclude Calenda.