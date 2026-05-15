Va in stand by il movimento civico per le riforme IoCambio: "Quella per il premierato sarà interrotta per anni"

Il movimento civico Io Cambio si prende una pausa. Lo annuncia in una lunga lettera ai propri iscritti Nicola Drago, ceo dell'azienda di famiglia De Agostini Editore e fondatore dell'associazione apartitica e indipendente che ambiva ad aggiustare l'Italia con riforme istituzionali volte a garantire stabilità dei governi e senso di responsabilità della classe politica. "A un mese e mezzo dalla vittoria del NO al referendum sulla giustizia - scrive - vorrei condividere con voi alcune riflessioni, confermando le impressioni espresse a caldo nei giorni immediatamente successivi al voto. Il metodo di riforma della costituzione 'a colpi di maggioranza' non funziona. E non funziona per una ragione molto semplice: lo schieramento proponente, anche quando porta avanti una proposta credibile, magari non perfetta ma generalmente corretta e genuinamente riformatrice, al dunque si trova troppo solo".

Secondo Drago, "il cammino delle riforme istituzionali (e del premierato in particolare, progetto come sapete ben più ambizioso e impervio della riforma della giustizia) sarà interrotto per parecchio tempo, probabilmente per alcuni anni". L'imprenditore, che con iocambio avrebbe ambito a salvare il Paese così come l'azienda di famiglia di cui negli ultimi dieci anni ha curato salvataggio e rilancio ottenendo il premio Ey Imprenditore dell'Anno 2021, rileva che "al momento della resa dei conti, cioè al referendum" lo schieramento proponente di fronte a sé ha trovato "un fronte molto ampio e composito: non solo tutta l’opposizione, che in queste circostanze ritrova una compattezza irraggiungibile durante le elezioni politiche, ma anche i delusi dal governo, e ancora una parte degli astenuti abituali - che si ridestano contro il metodo o contro il merito della proposta -, i timorosi del cambiamento, che nel dubbio preferiscono lasciare tutto com’è; e infine tutti coloro che considerano la nostra la costituzione la più bella del mondo, categoria ancora molto folta nel Paese".

"Fare i conti esatti della numerosità delle varie componenti è difficile - constata con rammarico Drago - ma il buon senso e la statistica degli ultimi vent’anni confermano che il fronte degli oppositori è strutturalmente più forte di quello dei proponenti. Non a caso, gli ultimi tre tentativi che hanno seguito questa strada sono tutti falliti: Berlusconi con l’aggiornamento della forma di governo nel 2006, Renzi con il superamento del bicameralismo perfetto nel 2016, e ora Meloni con la separazione delle carriere dei giudici nel 2026". "In questi anni abbiamo investito tempo e risorse, ottenendo risultati che mai avremmo immaginato". "Come associazione, dobbiamo ora capire come e verso quale scopo indirizzare le energie e la piattaforma che abbiamo costruito in questi anni. È una risposta che richiederà qualche mese di riflessione", conclude.