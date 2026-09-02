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"Vannacci cavallo di Troia della Russia in Italia", l'analisi sul Financial Times

La recente analisi dall'European Council on Foreign Relations (Ecfr) rilanciata oggi dal quotidiano britannico: "Sfida a Meloni con argomenti sorprendentemente vicini a quelli di Mosca"

Roberto Vannacci - Ipa
Roberto Vannacci - Ipa
02 settembre 2026 | 12.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Roberto Vannacci come possibile "cavallo di Troia dell'influenza russa in Italia". È la definizione utilizzata in una recente analisi dall'European Council on Foreign Relations (Ecfr) e rilanciata oggi dal Financial Times in un articolo dal titolo "Russia's 'Trojan horse' in Italy tests Giorgia Meloni", dedicato all'ascesa politica del generale e al suo possibile impatto sulla corsa alla rielezione della premier.

Il quotidiano britannico ricostruisce le posizioni di Vannacci partendo dall'attacco alla politica italiana di sostegno all'Ucraina sul caro-carburanti. "Quando i prezzi della benzina in Italia hanno raggiunto quest'estate il livello più alto degli ultimi tre anni, l'esponente della destra radicale Roberto Vannacci ha interrotto le sue vacanze al mare per dare la colpa all'Ucraina", scrive il Financial Times. In un video sui social, Vannacci aveva sostenuto che gli attacchi dei droni ucraini alle raffinerie russe avessero fatto "volare alle stelle" i prezzi dei carburanti, proponendo come soluzione: "Smettere di dare armi e denaro all'Ucraina".

Secondo il Financial Times, l'attacco di Vannacci "ha aperto un nuovo fronte contro la premier Giorgia Meloni", sfidando direttamente la sua politica estera fortemente favorevole all'Ucraina "con argomenti sorprendentemente vicini a quelli di Mosca". Tra i punti sostenuti dal generale, il quotidiano cita anche la richiesta di rilanciare affari e commercio con il Paese guidato da Vladimir Putin.

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influenza russa vannacci ucraina vannacci russia vannacci financial times roberto vannacci
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