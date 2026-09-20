"Non dobbiamo rischiare di fare gli stessi errori fatti dal centrodestra al governo, e che fece già Gianfranco Fini: farsi risucchiare dal centro"

"Sono convinto che se non sbagliamo avremo Roberto Vannacci presidente del Consiglio entro dieci anni. Ma non dobbiamo andare al centro". E' la previsione di Gianni Alemanno nella kermesse a Orvieto con Roberto Vannacci, fondatore e leader di Futuro Nazionale. L'ex sindaco di Roma ribadisce il concetto espresso in un'intervista a Repubblica.

"Non dobbiamo rischiare di fare gli stessi errori fatti dal centrodestra al governo, e che fece già Gianfranco Fini: farsi risucchiare dal centro. Oggi - prosegue Alemanno - le elezioni si vincono stando a destra, come dimostrano Le Pen in Francia e l’Afd in Germania". E quindi cosa propone? "L’alleanza - dice - si può fare solo su basi concretamente di destra".

"Io porrei due discrimini: se vogliamo la crescita bisogna fermare la guerra in Ucraina e inoltre serve cambiare questa Unione europea, che è all’origine di tutti i mali", spiega ancora Alemanno. "Bisogna chiuderla adesso - sottolinea - statuendo i confini sanciti dalla guerra. Non possiamo fare un conflitto nucleare per la Crimea e il Donbass". A Orvieto, è venuto qualcuno di Fratelli d’Italia? "Nessuno - risponde Alemanno - Avevo fatto personalmente molte telefonate, chiamando pure il presidente del Senato Ignazio La Russa, ma alla fine Meloni ha chiuso tutte le porte".

E su dove può arrivare Vannacci, Alemanno sostiene: "Alle prossime politiche oltre il 10 per cento, in quelle dopo farà il premier". Ma non è debole sui programmi? "Se riuscirà a unire la sensibilità identitaria a quella sociale dilagherà", dice. Alla domanda se voterebbe per Rampelli sindaco di Roma, Alemanno risponde: "Noi al primo turno presenteremo il nostro candidato, come a Milano. Alle amministrative andremo da soli".

A Orvieto, rispondendo ai giornalisti Salvini? "Aveva promesso di fare il sovranista, ha raccolto il 35% dell'elettorato, promettendo di mettere in discussione l'Unione europea, invece non ha mai mantenuto gli impegni né sulla questione Ue né sull'Ucraina: la mattina promette di fermare questo conflitto e la sera vota con la Meloni a favore delle sanzioni. Queste incoerenze alla fine si pagano. L'incoerenza non paga e noi vogliamo andare dritti per la nostra strada", dice Alemanno.

E "quando qualcuno - sottolinea l'ex sindaco di Roma all'Adnkronos - accusa Vannacci di aver tradito Salvini, noi rispondiamo che non è Vannacci che ha tradito Salvini è Salvini che ha tradito le promesse che aveva fatto". Quindi, il messaggio diretto di Alemanno a Vannacci: "Tu sei stato un comandante della Folgore e per me vale di più delle collocazioni politiche. Noi siamo gente d'onore che entra nella casa dell'onore . La nostra fedeltà sarà assoluta".