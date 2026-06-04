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Vannacci: "Pozzolo non era ubriaco, rimane in Futuro Nazionale"

L'ex generale: "Risultare positivo al tasso alcolemico non significa che una persona è ubriaca"

04 giugno 2026 | 19.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Roberto Vannacci 'perdona' il deputato Emanuele Pozzolo, al volante con un tasso alcolemico superiore alla norma. "Se Pozzolo ha sbagliato, come sembra che effettivamente abbia sbagliato perché aveva un tasso alcolemico maggiore rispetto a quello consentito, sarà sanzionato in base a quanto previsto dalla normativa vigente. La legge è uguale per tutti, anche per Pozzolo", dice il leader di Futuro Nazionale in una conferenza stampa. "Pozzolo resterà nel partito perché io non abbandono nessuno. Nessuno rimane indietro di quelli che sono stati con me in 1000 campi di battaglia. E quindi non rimane indietro neanche mio partito politico, a meno che non ci sia dolo, colpa grave o menefreghismo", aggiunge l'ex generale.

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"Risultare positivo al tasso alcolemico non significa che una persona è ubriaca. Il codice della strada prevede che al di là di 0,5 incorrono delle sanzioni per chi guida. Ma la definizione di ubriaco è diversa da quella che conosco io. Ubriaco è una persona incapace di intendere e di volere e che quindi non è responsabile delle azioni che sta commettendo. Invece lo 0,5% del tasso alcolemico previsto dal codice della strada è un limite tecnico messo dal codice della strada per il quale Pozzolo sarà sanzionato. Non mi risulta - afferma Vannacci - che il codice della strada dica che chi supera lo 0,5% è ubriaco. Dice che è vietato guidare con un tasso alcolemico superiore allo 0,5".

Futuro Nazionale, a quanto pare, si allarga. "Non metto limiti alla provvidenza, quando ci saranno nuovi ingressi, li annunceremo", sorride Roberto Vannacci quando gli chiedono di rivelare i nomi delle prossime new entry parlamentari. Se l’ex generale della Folgore non si pronuncia per non ‘bruciare’ i papabili, ambienti vicini a Futuro Nazionale assicurano che presto arriveranno due deputati di Forza Italia, Maurizio Pierro e Davide Bergamini. Tra i potenziali nuovi acquisti di Vannacci figurano anche i leghisti Domenico Furgiuele e Gianangelo Bof.

Futuro Nazionale intanto si concentra sulle elezioni amministrative. "Stiamo lavorando per una squadra forte e stiamo anche lavorando per un candidato sindaco a Roma. Questo è quello che faremo anche alle politiche nazionali e quello che faremo a Milano e in tantissimi altri Comuni dove ci saranno le amministrative o le elezioni regionali. Sono appena tornato dalla Sicilia e ho appena detto che anche in Sicilia, dove si svolgeranno le regionali, saremo presenti", dice Vannacci, prima di soffermarsi su eventuali alleanze politiche alle prossime scadenze elettorali: "Poi se nell'ambito delle strategie politiche che si svilupperanno saranno possibili delle alleanze e delle sinergie tra forze che si avvicinano agli stessi principi di Futuro Nazionale senza passare quelle famose linee rosse che ho già definito e che per noi non sono negoziabili, questo lo vedremo durante lo svolgimento dell'attività politica, ma non è un discorso da farsi oggi nella maniera più assoluta".

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