circle x black
Cerca nel sito
 

Rai, Graziano: "Da presidenti Camere risposta burocratica, per due anni non hanno fatto nulla sulla Vigilanza"

Il capogruppo del Pd in Vigilanza Rai intervistao ad 'Adntalks' dal direttore Davide Desario

Stefano Graziano
Stefano Graziano
08 luglio 2026 | 11.47
Giuseppe Maria Greco
LETTURA: 2 minuti

"La Vigilanza era bloccata da due anni, non funzionava, questa maggioranza è allergica a qualsiasi contollo. Il nostro è un atto di libertà e di protesta anche nei confronti dei presidenti delle Camere, che per due anni non hanno fatto nulla e hanno gestito la vicenda in maniera burocratica". Lo ha detto all'Adnkronos Stefano Graziano, capogruppo del Pd in Vigilanza Rai, intervistao ad 'Adntalks' dal direttore Davide Desario a proposito dello stallo in commissione di Vigilanza e di conseguenza sul rinnovo della governance della Tv pubblica.

"Tutte le opposizioni oggi risponderanno duramente ai presidenti delle Camere, dopo due anni in cui non hanno fatto nulla per sbloccare la Vigilanza non si può rispondere in modo burocratico chiedendo i nomi -ha proseguito Graziano-. C'è un problema politico che deve essere risolto, i presidenti delle Camere dovrebbero rendersi conto della difficoltà istituzionale e costituzionale, è la prima volta che una cosa del genere succede nella storia della Repubblica".

Per Graziano, "adesso sta alla maggioranza fare proposte per sbloccare una situazione di questo tipo, c'è un disagio delle opposizioni anche sull'informazione pubblica e ricordo che dove c'è più informazione c'è più democrazia".

A proposito delle eventuali dimissioni dei componenti di minoranza del Cda Rai, Graziano ricorda che sono stati "eletti dal Parlamento. Come si sa, il Pd non è voluto entrare nella governance Rai, ha scelto di restare fuori perchè sapevamo che saremmo andati in questa direzione, lo abbiamo detto da tre anni. Noi siamo stato coerenti, la scelta è loro e nella loro autonomia, noi facciamo scelte nette, tra il punto e il posto scegliamo il punto".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Vigilanza Rai Presidenti delle Camere Bicamerale
Vedi anche
Meloni vede Zelensky, incontro al vertice Nato di Ankara - Video
Argentina rimonta, il delirio allo stadio e il tifoso dell'Egitto sotto choc - Video
Meloni al vertice Nato: "Con Trump rapporti cordiali" - Video
Mancini ct dell'Italia? La 'melina': "Devo allenare Nazionale Politici" - Video
Vertice Nato, l'arrivo di Trump e Meloni al ricevimento ufficiale ad Ankara - Video
Trump: "Il rapporto con la Nato è peggiorato per la Groenlandia" - Video
News to go
Bonifici tra parenti, scattano i controlli dell'Agenzia delle Entrate
Branco di lupi 'adotta' un cucciolo di cane, il caso raro in Grecia – Video
Trieste, segue le indicazioni del navigatore e resta incastrato nel sottopassaggio - Video
Milano, Cottarelli: "Io candidato? Nessuno mi ha fatto proposta ufficiale, al momento non ci penso" - Video
Nato, Cavo Dragone: "A livello militare completa sintonia con Usa" - Video
News to go
Treni, nuova settimana calda per maxi cantiere a Firenze


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza