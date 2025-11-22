circle x black
Cerca nel sito
 

Violenza su donne, Trancassini: "A corteo Roma cartello 'ridacci la Vanoni in cambio della Meloni'"

Deputato Fdi posta immagine su Facebook

Violenza su donne, Trancassini:
22 novembre 2025 | 21.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

'Ridacci la Vanoni in cambio della Meloni': è la scritta su un cartello esposto da uno dei partecipanti al corteo di Roma contro la violenza sulle donne, a poca distanza da una giornalista che stava effettuando un collegamento video. E' il deputato Fdi Paolo Trancassini a postare il fotogramma su Facebook. "Immagine del TG3 in collegamento da piazza della Repubblica dove si sta svolgendo la manifestazione organizzata dall’associazione 'Non una di meno' contro la violenza sulle donne dal titolo 'aboliamo guerre e patriarcato '. Lascio a voi le considerazioni", osserva il parlamentare.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Violenza su donne Non una di meno Paolo Trancassini Vanoni meloni
Vedi anche
Vanoni, l'omaggio del corteo 'Non una di meno' a Roma: partecipanti cantano 'La voglia, la pazzia'
Unicef, 417 milioni di bambini nel mondo vivono in povertà
Bologna, tensione alla protesta contro Virtus-Maccabi: razzi, fuochi d'artificio e idranti - Video
Siracusa, teneva uno scimpanzé in casa legato a una catena: denunciato
Ucraina-Russia, Putin: "Piano Trump può essere base per pace" - Video
Ucraina al bivio, Zelensky e il piano Trump: "Scelte difficili" - Video
News to go
Consumi elettrici e fotovoltaico, il trend in Italia
News to go
Pronto soccorso, l'allarme: "Da gennaio uno su quattro con la metà del personale necessario" - Video
News to go
Black Friday, sconti e offerte in arrivo: come funziona - Video
News to go
Maltempo, dal Nord Europa freddo e gelo sull'Italia - Video
Dybala: "Obiettivo aiutare giovani, in momenti difficoltà tirare fuori qualcosa di più" - Video
Il Papa ad Assisi, arrivato alla Porziuncola per incontrare i Vescovi - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza