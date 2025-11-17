circle x black
Cerca nel sito
 

Violenza sulle donne, Meloni lancia 'Corri Libera': "Iniziativa per dire no"

La premier: "L'appuntamento è per domenica 23 novembre alle ore 10 al Colosseo per dire tutti insieme no alla violenza, sì alla libertà"

La premier Giorgia Meloni (Ipa)
La premier Giorgia Meloni (Ipa)
17 novembre 2025 | 18.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il 25 novembre ricorre la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, un fenomeno odioso, intollerabile che questo governo sta combattendo con ogni mezzo, potenziando strumenti, stanziando più risorse, prevedendo pene più severe e nuovi reati come l'introduzione nel nostro ordinamento del reato autonomo di femminicidio. Ma è una sfida che passa anche e soprattutto attraverso l'attività di sensibilizzazione, il coinvolgimento dell'opinione pubblica, l'educazione". Così la premier Giorgia Meloni, in un videomessaggio trasmesso in vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

"Ecco perché abbiamo deciso quest'anno di organizzare un'iniziativa innovativa rispetto al passato. Si chiama 'Corri Libera' ed è un percorso di cinque chilometri contro la violenza che parte dal Colosseo e si conclude ai Fori imperiali dopo aver attraversato il cuore di Roma. L'appuntamento - spiega la presidente del Consiglio - è per domenica 23 novembre alle ore 10 al Colosseo per dire tutti insieme no alla violenza, sì alla libertà. Non serve essere sportivi, non serve avere chissà quale preparazione fisica per partecipare. Bastano un paio di scarpe comode e la voglia di stare insieme per una buona causa", conclude Meloni nel video, invitando a cliccare sul sito www.corrilibera.com per l'iscrizione.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Violenza sulle donne Corri Libera Meloni Giorgia Meloni
Vedi anche
Roma, Verdone sindaco per un giorno: "Roberto, oggi ti comando" - Video
Roma, assessore sardo inciampa e sfonda vetrata di Sironi al Mimit: ecco il momento della caduta - Video
La Russa scaramantico: "Scudetto Inter? Tiè" - Video
Italia, La Russa a Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a uno spettatore che fischia" - Video
Sanremo, Jovanotti: "Quest'anno non ci sarò. Conduttore? Solo con Fiorello" - Video
Formula 1, Benetton: "Un rientro nel circus? Niente di concreto, ma attenti a sport" - Video
Proteste pro Gaza prima di Italia-Israele, Piantedosi: "Per Amnesty violazioni a corteo Udine? Pietoso rovesciare verità" - Video
"Scudetto alla Roma?": D'Alema non si trattiene e fa gli scongiuri - Video
Fiorello e Biggio, videoclip tutto da ridere sulle note di 'Mi fanno male i capelli'
Svelate le uniformi di Milano Cortina, il racconto di Malagò - Video
Ecco il kit che scova la droga nei drink, come si usa e cosa scopre - Video
Dall'Ucraina al Medio Oriente, si apre oggi in Canada G7 Esteri con Tajani: videonews dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza