Possibili modifiche al codice degli appalti

Dopo circa un anno dall’acquisita efficacia del nuovo Codici e appalti una risoluzione presentata dall’On. Braga (PD) in Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici VIII, sottolinea diverse criticità emerse in fase di applicazione e che necessiterebbero alcune modifiche. Tra queste, si segnala in particolare il contenuto dell’art.8 “Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazione d’opera a titolo gratuito”, che prevede troppe possibili deleghe al divieto di prestazioni gratuite, mettendo anche in discussione i criteri per l’equo compenso professionale. Altre criticità vengono segnalate negli artt.58, 60, 62, 63, 67 del Codice. Per tale motivo, secondo la proposta di risoluzione, il Parlamento impegna il Governo ad adottare un apposito decreto legislativo valutando la possibilità di inserire alcune modificazioni, tra le quali: in materia di equo compenso, confermare espressamente il principio dell’equo compenso delle prestazioni; in materia di appalto integrato, circoscrivere la possibilità di ricorrere a tale tipologia di appalto; in materia di affidamenti sottosoglia, fare in modo che nelle procedure di affidamento sia garantita adeguata pubblicità preventiva e successiva; in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, per i lavori, sia valutata una revisione al ribasso della soglia di 500 mila euro; in materia di requisiti di partecipazione e selezione dei partecipanti, prevedere tra i requisiti di ordine speciale richiesti il possesso di una qualificazione dell’operatore economico basata su criteri di salute, sicurezza e corretta situazione dei versamenti contributivi e retributivi.

Per approfondire: https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=7-00259&ramo=C&leg=19