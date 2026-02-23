circle x black
Cerca nel sito
 

Presentato il nuovo modello di difesa delle Forze Armate

23 febbraio 2026 | 17.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Esattamente a un mese dalla prima riunione del Comitato Strategico per la riforma delle Forze Armate, promosso dal Ministro della Difesa, Guido Crosetto, è stato presentato il nuovo modello di riorganizzazione delle Forze Armate che costituisce le fondamenta del disegno di legge di revisione dello strumento militare. Il modello propone una riforma strutturale, di natura tecnica e operativa, con l’obiettivo di adeguare il comparto della difesa alle nuove sfide dell’attuale contesto geopolitico, rafforzando capacità, efficacia e resilienza a lungo termine. “Il disegno di legge di revisione dello strumento militare non risponde alle esigenze di un Ministro pro tempore, ma definisce gli strumenti di cui il Paese avrà bisogno nei prossimi vent’anni”, ha detto Crosetto. La messa a punto del nuovo modello di difesa ha coinvolto i vertici operativi e ammnistrativi della Difesa e si concentra su tre cardini: potenziamento delle capacità operative, semplificazione dei processi decisionali, ottimizzazione delle risorse.

Il comunicato della Difesa

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
riforma delle Forze Armate difesa Ministro della Difesa
Vedi anche
Lavoro, Cgia: un neoassunto su 4 è straniero
News to go
Firenze, dall'1 aprile stop ai monopattini in sharing
Carlo Conti canta 'Volevo essere un duro' di Lucio Corsi e la dedica a Mattarella - Video
Dazi, Tajani: "Tuteliamo imprese, no dichiarazioni roboanti" - Video
Mattarella a Niscemi sorvola zona colpita dalla frana - Video
News to go
Milano Cortina, i benefici per il capoluogo lombardo
Sanremo 2026, prima conferenza ufficiale e prove aperte alla stampa: videonews dalla nostra inviata
News to go
Smog e Alzheimer, il legame è diretto secondo uno studio Usa
Sanremo 2026, Max Pezzali lancia ‘The Party Boat’ - Video
News to go
Imprese artigiane, 1,23 milioni attività registrate nel 2025
Sanremo 2026, tra folla e misure di sicurezza cresce l’attesa
News to go
In Italia vola la Pet economy, +76% in 10 anni


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza