Presentato il nuovo modello di difesa delle Forze Armate

Esattamente a un mese dalla prima riunione del Comitato Strategico per la riforma delle Forze Armate, promosso dal Ministro della Difesa, Guido Crosetto, è stato presentato il nuovo modello di riorganizzazione delle Forze Armate che costituisce le fondamenta del disegno di legge di revisione dello strumento militare. Il modello propone una riforma strutturale, di natura tecnica e operativa, con l’obiettivo di adeguare il comparto della difesa alle nuove sfide dell’attuale contesto geopolitico, rafforzando capacità, efficacia e resilienza a lungo termine. “Il disegno di legge di revisione dello strumento militare non risponde alle esigenze di un Ministro pro tempore, ma definisce gli strumenti di cui il Paese avrà bisogno nei prossimi vent’anni”, ha detto Crosetto. La messa a punto del nuovo modello di difesa ha coinvolto i vertici operativi e ammnistrativi della Difesa e si concentra su tre cardini: potenziamento delle capacità operative, semplificazione dei processi decisionali, ottimizzazione delle risorse.

Il comunicato della Difesa