Prima approvazione per il Decreto Impianti strategici

Con 73 voti a favore, 49 contrari, oltre a 3 astenuti, l’Aula del Senato ha approvato in I lettura il Decreto Impianti strategici che introduce misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti industriali di interesse nazionale, a partire dall’ex Ilva di Taranto. Il testo approvato passa ora alla Camera per la seconda fase d’esame con le modifiche apportate in Commissione Industria in materia di gestione dei rifiuti industriali. Il provvedimento permette alle società in amministrazione controllata di limitare la durata delle garanzie finanziarie su base annuale in modo da scongiurare il rischio di interruzione di attività produttiva. Dopo il voto in Aula sono intervenuti alcuni Senatori dei partiti all’opposizione che, in sintesi, hanno lamentato l’assenza di una strategia industriale per il futuro dell’ex Ilva di Taranto, criticando anche la riduzione delle garanzie ambientali e ribadendo la necessità di tutelare la salute, l’occupazione e la tutela dell’ambiente. I Senatori della maggioranza hanno invece sostenuto il provvedimento che garantisce la continuità agli impianti e tutela i livelli occupazionali. Nel dibattito è intervenuto anche il Sottosegretario alle Imprese e al made in Italy, Bergamotto, che ha confermato l’avanzamento delle trattative per la cessione degli stabilimenti anche alla luce delle questioni legali che riguardano il gruppo.

La scheda del provvedimento