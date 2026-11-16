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Primo via libera della Camera dal Decreto Giustizia

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16 novembre 2026 | 16.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L’Aula della Camera ha approvato in prima lettura, con 143 voti favorevoli e 111 astensioni, il decreto-legge 168/2026, recante misure in materia di giustizia, funzionalità del Ministero dell’Interno e impianti strategici. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato per la prosecuzione dell’iter parlamentare di conversione in legge. Sul versante della giustizia, il decreto introduce interventi volti a rafforzare la formazione dei magistrati, prevedendo anche la possibilità di svolgere specifiche attività formative all’interno degli istituti penitenziari, e a potenziare il coordinamento delle attività investigative nell’ambito dei procedimenti riguardanti reati di criminalità organizzata commessi da minorenni. Ulteriori disposizioni riguardano l’accelerazione delle procedure per il pagamento dei compensi spettanti agli avvocati e la proroga dei contratti di 1.350 addetti agli Uffici per il processo, con l’obiettivo di assicurare continuità alle attività di supporto agli uffici giudiziari. Il testo interviene inoltre sulle procedure per la sanazione dei debiti residui, prevedendo misure volte a semplificarne l’accesso per le persone che si trovano in condizioni di difficoltà economica. Il decreto contiene infine disposizioni in materia di protezione internazionale e ricongiungimenti familiari, intervenendo su alcuni aspetti delle relative procedure e completando così un insieme di misure che interessa diversi ambiti dell’amministrazione della giustizia e dell’attività del Ministero dell’Interno.
La scheda del provvedimento

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