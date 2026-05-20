circle x black
Cerca nel sito
 

Lamborghini, così con le 'nostre' api monitoriamo l'ecosistema che ci circonda

Nel parco a due passi dagli impianti produttivi un biomonitoraggio coinvolge 800 mila api in 17 arnie producendo anche un ottimo miele naturale

Lamborghini, così con le 'nostre' api monitoriamo l'ecosistema che ci circonda
20 maggio 2026 | 13.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Pochi lo sanno, ma il marchio Laborghini è - fra gli happy few - noto anche l'ottimo miele prodotto a due passi dagli impianti che sfornano le supercar ammirate in tutto il mondo. Non è una attività secondaria ma una iniziativa che va avanti ormai da anni e che la casa emiliana ricorda oggi in occasione della Giornata Mondiale delle Api, che - si sottolinea - è un momento significativo per ricordare il ruolo essenziale delle api nel mantenimento dell’equilibrio degli ecosistemi e nella tutela della biodiversità.

CTA

Automobili Lamborghini, nel quadro del proprio impegno costante verso la sostenibilità ambientale, ha avviato nel 2016 un programma di biomonitoraggio ambientale che vede proprio le api come protagoniste. L’obiettivo dell’iniziativa è monitorare la qualità dell’ambiente circostante la sede di Sant’Agata Bolognese attraverso l’osservazione e l’analisi dell’attività di questi insetti. L’apiario realizzato all’interno del Parco Lamborghini conta oggi 17 arnie, con una popolazione complessiva di circa 800.000 api, di cui oltre 120.000 quotidianamente in volo sul territorio circostante.Le api operano all’interno del Parco Lamborghini, una realtà che testimonia concretamente l’impegno dell’azienda verso la sostenibilità. Esteso su sette ettari e con oltre 10.000 piante, il parco è uno spazio messo a disposizione dei dipendenti, della comunità e della ricerca scientifica.

Attraverso questo progetto l’azienda, insieme a partner accademici, monitora l’attività degli insetti mediante strumenti ad alta tecnologia installati all’interno delle arnie. Grazie alla loro intensa attività di raccolta di nettare, polline e acqua, le api rappresentano infatti indicatori naturali estremamente efficaci dello stato di salute del territorio in un raggio di circa tre chilometri dall’alveare, comprendendo non solo il Parco Lamborghini, ma anche le campagne limitrofe. Questo sistema consente di rilevare l’eventuale presenza di agenti inquinanti impiegati in agricoltura o nel verde urbano, oltre a fornire dati utili sulla qualità dell’aria e sul livello complessivo di inquinamento ambientale. “Il progetto di biomonitoraggio con le api rappresenta un esempio concreto del modo in cui Lamborghini interpreta la sostenibilità, come un impegno che parte dal nostro sito produttivo e si estende al territorio che ci circonda,” dichiara Ranieri Niccoli, Chief Manufacturing Officer di Automobili Lamborghini. “La Manifattura Lamborghini non è solo il luogo in cui prendono forma le nostre vetture, ma un ecosistema in cui innovazione, responsabilità e attenzione all’ambiente convivono ogni giorno.”

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Biomonitoraggio Api Sostenibilità ambientale
Vedi anche
News to go
Maldive, ritrovati anche gli altri due corpi degli italiani morti
Cannes 2026, giorno 9: Rami Malek e ‘Roma Elastica’ protagonisti della nona giornata
Spese Nato, maggioranza frena in Senato: che fine ha fatto il punto 8? - Video
Varchi: "Maternità surrogata di Chiara Tagliaferri? I bambini non si comprano"
Cannes 2026, giorno 8: riflettori su Pedro Almodovar, presenta 'Amarga Navidad' - Videonews dalla nostra inviata
Blitz anticamorra in provincia di Napoli, arresti nel clan Moccia - Video
Cannes 2026, giorno 7: scambi di corpi e abusi al centro dei film protagonisti di oggi
News to go
Sciopero generale oggi 18 maggio
Auto sulla folla a Modena, feriti e investitore: il punto del sindaco Mezzetti - Video
Cannes 2026: Driver, Bardem e Stewart. La Croisette si riempie di stelle - Video
Servizio di controllo su rischio diffusione Epatite A, sequestrate oltre 16 tonnellate di alimenti - Video
News to go
Monopattini elettrici, da sabato targa obbligatoria


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza