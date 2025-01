Proroga forniture all’Ucraina, il Dl in Commissione al Senato

La Commissione Affari esteri del Senato ha proseguito l’esame in I lettura del Dl che prevede la proroga delle forniture all’Ucraina incaricando il Sen. Menia (FDI) a riferire in Assemblea per l’approvazione del provvedimento. In sede di votazione sono stati respinti tutti gli emendamenti presentati e il provvedimento vedrà l’avvio dell’esame in Aula il 21 gennaio. Parallelamente, la Commissione Bilancio ha avviato e concluso l’esame in sede consultiva del Dl, approvando la proposta di parere non ostativo da parte del relatore, Sen. Testor (Lega), che nel corso della relazione ha sottolineato alcuni aspetti fondamentali del Decreto in esame, a cominciare dal fatto che la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti al Governo ucraino non implica oneri finanziari diretti in quanto inquadrato nel contesto dello strumento finanziario dell’European Peace Facility. In sede di dichiarazioni di voto, il Sen. Magni (Misto-AVS) ha espresso perplessità sul fatto che non vi sia alcun onere per lo Stato legato alla fornitura di armi e che inoltre la discussione sulle forniture all’Ucraina prosegue ormai da tre anni senza che si giunga ad un chiaro punto di arrivo sul percorso per raggiungere un accordo di pace.

Per approfondire: https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/58769.htm