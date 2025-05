Pubblicato il decreto del MIT sul sistema di monitoraggio del traffico navale

La direttiva dell’Unione europea 2002/59/CE istituisce a livello di Comunità europea un sistema di monitoraggio e di scambio di informazioni del traffico navale al fine di migliorare la sicurezza e l’efficienza marittima e portuale, oltre che implementare la protezione ambientale. In attuazione della direttiva di cui sopra, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28 aprile, il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell’11 marzo 2025, che determina le modalità tecniche attraverso cui il Ministero stesso assicura il flusso e lo scambio dei dati relativi al monitoraggio e alle informazioni del traffico marittimo raccolti tramite sistema di monitoraggio integrato Vessels Traffic Monitoring Information System, VTMIS. In particolare, viene predisposta l’interconnessione e l’interoperabilità tra il VTMIS e i sistemi degli organi preposti alla sorveglianza marittima e alla difesa nazionale al fine di garantire che lo scambio dei dati sia effettuato per via elettronica e mediante accordi di cooperazione con le amministrazioni interessate. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e gli organi preposti sono titolari del trattamento dei dati e devono assicurare il rispetto della normativa vigente in tema di riservatezza degli stessi.

Link: Testo del decreto