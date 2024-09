Rapporto Draghi, invitato in audizione al Senato

“Perché l’UE continui ad esistere serve un cambiamento radicale, il doppio del Piano Marshall”, è questo il pensiero esposto da Mario Draghi a Bruxelles nel corso della presentazione del rapporto sulla competitività europea, commissionato all’ex premier italiano ed ex Presidente della Banca centrale europea, dalla Presidente dell’UE Ursula von der Leyen per un nuovo piano industriale europeo. Per raggiungere i nuovi obiettivi, secondo Draghi, servirebbero ulteriori investimenti specie in innovazione, decarbonizzazione e sicurezza per 750-800 miliardi di euro, una cifra che corrisponde al 4,4%-4,7% del Pil dell’Unione. I contenuti del rapporto sulla competitività sono stati oggetto di discussione in Senato presso la Commissione Politiche dell’UE (4°) che ha visto diversi interventi di altrettanti senatori e senatrici. In particolare, è emersa la necessità di approfondire i temi emersi nella presentazione del rapporto sulla competitività di Mario Draghi che viene invitato a partecipare direttamente in una futura audizione in Senato. Inoltre, nel dibattito è emersa la volontà dei parlamentari di opposizione di conoscere la posizione delle forze di maggioranza rispetto ai contenuti del rapporto di Draghi. In conclusione, il presidente della Commissione Politiche dell’UE, Sen. Terzi di Sant’Agata ha dichiarato che si farà carico di trasmettere l’invito espresso da diversi componenti della Commissione a svolgere l’audizione di Mario Draghi.

Per approfondire: https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1427602&part=doc_dc-sedetit_spdrsc2024plue