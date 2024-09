Recepita la Direttiva Ue sulla protezione dei lavoratori dalle sostanze cancerogene

Il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, e del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Elvira Calderone, ha approvato in esame definitivo un Decreto legislativo relativo all’attuazione della direttiva Ue sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Il provvedimento tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni delle Camere e dalla Conferenza Stato-Regioni. Il provvedimento include anche le sostanze tossiche per la riproduzione tra quelli a rischio per la salute dei lavoratori. Tale ampliamento si basa su recenti dati scientifici secondo cui le sostanze tossiche per la riproduzione possono avere effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità di uomini e donne in età adulta, nonché sullo sviluppo della progenie.

