Rincaro costi energia, informativa del Ministro Pichetto Fratin

Nelle ultime settimane il rialzo dei costi dell’energia ha suscitato allarme tra le famiglie e le imprese, specie se paragonati ai prezzi all’ingrosso del 2024: ad esempio, per l’energia elettrica il prezzo medio per megawattora l’anno scorso era 108,5, attualmente è salito a 130. Il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha riferito alla Camera in merito alle iniziative che il Governo sta attuando per contrastare i rincari del costo dell’energia per famiglie e imprese. Nella sua relazione, il Ministro ha ricordato che i costi dell’energia dipendono da logiche globali e non solo dall’andamento del fabbisogno stagionale europeo. Per quanto riguarda il gas, ha affermato Pichetto Fratin, i prezzi sono recentemente aumentati a causa tra cui la fine del contratto di transito tra Gazprom e Ucraina, la riduzione dei flussi provenienti da Algeria e Azerbaijan, l’offerta stagnante di gas naturale liquefatto. Tra le azioni che il Governo sta studiando, il Ministro cita l’anticipazione delle aste relative al gas stoccato, visto che lo stoccaggio permette di gestire i flussi in maniera da rilasciare il gas a costi contenuti. Per la riduzione dei costi energetici, ha anche ricordato la misura Gas Release che permette di contenere il peso economico per le imprese a forte consumo energetico. A livello europeo cresce l’impegno per mettere a punto meccanismi strutturali mirati funzionali alla prevenzione di eventuali fenomeni speculativi che incidono sui costi dell’energia. Per quanto riguarda i prezzi dell’energia elettrica, il Governo pensa di agire da una parte implementando le rinnovabili, specie fotovoltaico ed eolico, con nuove misure di sostegno, dall’altra parte, mitigare il prezzo di generazione termoelettrica. Il Ministro ha anche citato i PPA, Power Purchase Agreement, ovvero i contratti di acquisto di energia elettrica a lungo termine che possono contribuire a ridurre il prezzo finale. Infine, nei prossimi giorni è previsto un tavolo di confronto con tutte le forze politiche sul tema del disaccoppiamento del prezzo finale dell’elettricità da quello del gas.

